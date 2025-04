GTA V için son şans: 22 oyun PS Plus'tan kaldırılıyor

Haber Merkezi

Sony'nin aylık abonelik hizmeti PlayStation Plus, oyun kütüphanesine düzenli olarak yeni oyunlar eklerken bazı oyunları da zaman zaman çıkarıyor.

Şimdi ise mayıs ayında PlayStation Plus Extra ve Deluxe katmanlarından kaldırılacak oyunların listesi belli oldu.

Önümüzdeki ay, normalde toplam değeri binlerce TL'yi bulan tam 22 oyun kütüphaneden ayrılacak.

SON ŞANS

Bu durum, özellikle listede yer alan popüler oyunları henüz denememiş olan PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için "son şans" anlamına geliyor.

Kütüphaneden ayrılacak oyunlar arasında Rockstar Games'in efsanevi yapımı GTA V (Grand Theft Auto V) de bulunuyor.

PLAYSTATION PLUS'TAN MAYIS AYINDA KALDIRILACAK OYUNLAR

GTA V (PS5, PS4)

MotoGP 24 (PS5, PS4)

The Sims 4: Island Living (PS5, PS4)

Resistance: Fall of Man (PS Plus Deluxe)

Resistance 2 (PS Plus Deluxe)

Walkabout Mini Golf (PS Plus Deluxe)

Synth Riders (PS Plus Deluxe)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS Plus Deluxe)

Before Your Eyes (PS Plus Deluxe)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS Plus Deluxe)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)

Stranded: Alien Dawn (PS5, PS4)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)

Ghostrunner (PS5, PS4)

Payday 2: Crimewave Edition (PS4)

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)

Journey to the Savage Planet (PS5, PS4)

Portal Knights (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

Batman: Arkham Knight (PS4)

inFAMOUS: Second Son (PS4)

Ayrıca, yalnızca PlayStation Plus Deluxe abonelerinin erişebildiği Klasikler Kataloğu'ndan da bazı oyunlar ayrılıyor.

Bu oyunlar arasında Resistance: Fall of Man, Resistance 2, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Before Your Eyes ve The Walking Dead: Saints & Sinners bulunuyor.

OYUNLARI DENEMEK İÇİN SON TARİH: 22 MAYIS

Yukarıda listelenen 22 oyunun tamamı, 22 Mayıs 2025 tarihinde PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanelerinden kaldırılacak.

Bu da demek oluyor ki, bu oyunları PlayStation Plus aboneliğiniz kapsamında oynamak için yaklaşık bir aylık bir süreniz kaldı.

Eğer bu oyunlardan denemek istedikleriniz varsa, 22 Mayıs tarihine kadar kütüphanenize ekleyip oynamaya başlamanız gerekiyor.