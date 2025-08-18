Güneş enerjili uçak SolarStratos irtifa rekoru kırdı

Havacılık tarihinde önemli bir başarıya imza atıldı ve SolarStratos isimli güneş enerjili uçak, 15 yıllık irtifa rekorunu kırmayı başardı.

İsviçreli pilot Raphael Domjan tarafından gerçekleştirilen uçuş, sürdürülebilir havacılık için yeni bir kilometre taşı oldu.

REKOR UÇUŞUNUN DETAYLARI

Pilot Raphael Domjan, 5 saat 9 dakika süren uçuşunda 9 bin 521 metre (31 bin 237 feet) yüksekliğe ulaşarak rekorun yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor, 2010 yılında 9 bin 235 metre ile Solar Impulse uçağı tarafından kırılmıştı.

SOLARSTRATOS UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Rekoru kıran karbon fiber gövdeli uçağın 24,8 metrelik kanat açıklığı üzerinde 22 metrekarelik yüksek verimli güneş panelleri bulunuyor.

Saatte 140 kilometre azami hıza ulaşabilen uçak, enerjisini tamamen güneşten alıyor ve inişte en az yüzde 16 batarya doluluğuna sahip olması gerekiyor.

GELECEK HEDEFİ: STRATOSFER

Domjan ve ekibinin bir sonraki hedefi, 10 bin metre sınırını aşarak yolcu uçaklarının uçtuğu irtifaya ulaşmak.

Nihai amaç ise güneş enerjili uçak ile ilk insanlı stratosfer uçuşunu gerçekleştirmek olarak açıklandı.