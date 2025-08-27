Güneş sistemimizde yeni bir gezegen mi var: İlk ipucu bulundu

Güneş sistemimizin uzak köşelerinde, keşfedilmeyi bekleyen yeni bir gezegenin olabileceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.

Bilim insanları, "Y Gezegeni" olarak adlandırdıkları bu gizemli gök cisminin, Kuiper Kuşağı'ndaki garip bir eğilmeyi açıklayabileceğini düşünüyor.

KUİPER KUŞAĞI'NDAKİ GİZEMLİ EĞİLME

Yapılan araştırmalar, Neptün'ün ötesindeki buzlu nesneler halkası olan Kuiper Kuşağı'nda, bilinen gezegenlerin açıklayamadığı bir eğilme tespit etti.

Bu durumun, kütlesi Merkür ile Dünya arasında olduğu tahmin edilen gizli bir gezegenin kütle çekiminden kaynaklandığı öne sürülüyor.

10 YIL İÇİNDE KEŞFEDİLEBİLİR

Eğer bu yeni gezegen gerçekten varsa, Vera C. Rubin Gözlemevi tarafından önümüzdeki on yıl içinde tespit edilebileceği belirtiliyor.

Bu keşif, Güneş sistemimizin ilk günlerinden kalma sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.