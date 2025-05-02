Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı fotoğrafı yayınlandı

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ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu (DKIST), Güneş'in şimdiye kadar elde edilmiş en ayrıntılı görüntülerinden birini yakaladı.

Bu çığır açan fotoğraf, teleskobun güneş aktivitelerinin üç boyutlu görünümünü oluşturabilen yeni Görünür Ayarlanabilir Filtre (VTF) aracı tarafından çekilen ilk görüntü olma özelliğini taşıyor.

REKOR DETAYDA GÜNEŞ LEKELERİ

Yayınlanan fotoğrafta, Güneş'in iç atmosferindeki kıta büyüklüğünde koyu renkli güneş lekeleri net bir şekilde görülüyor.

Piksel başına 10 kilometrelik inanılmaz bir çözünürlüğe sahip bu görüntü, yoğun manyetik aktivite alanlarını gözler önüne seriyor.

Bu güneş lekeleri, güneş patlamaları ve koronal kütle atımları (CME) gibi güçlü uzay havası olaylarının meydana gelme olasılığının yüksek olduğu bölgeleri gösteriyor.

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR

Güneş lekeleri, yıldızın karmaşık manyetik alanlarındaki, ısının yüzeye ulaşmasını engelleyen "manyetik tıkaçlar" olarak tanımlanır.

Fotoğraflarda çevrelerine göre daha koyu renkte görünürler, çünkü daha soğukturlar, ancak yine de Dünya üzerindeki herhangi bir fırından çok daha sıcaktırlar.

Güneş, yaklaşık 11 yıllık yüksek ve düşük manyetik aktivite döngüleri halinde çalışır. Şu anda içinde bulunduğumuz ve "güneş maksimumu" olarak adlandırılan dönem, yüzeyde daha fazla güneş lekesinin görüldüğü ve manyetik kutupların yer değiştirdiği aktif bir fazdır.