Güneş'teki yüksek aktivite 3 uyduyu yörüngeden çıkardı

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Güneş, son zamanlarda artan aktivitesiyle Dünya yörüngesindeki uyduları tehdit ediyor.

Kasım ayında, Avustralya'nın Binar Uzay Programı'na ait üç küçük uydu, güneş fırtınası nedeniyle atmosfere girerek yandı.

Bu olay, güneş aktivitesinin uzay teknolojileri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

BİNAR UYDULARI NEDEN ERKEN YANDI

Binar-2, 3 ve 4 olarak adlandırılan küp uydular (CubeSat'lar), normalde daha uzun süre yörüngede kalmaları beklenirken, beklenenden çok daha erken atmosfere girerek yandı.

Bunun nedeni, güneş aktivitesindeki artış ve buna bağlı olarak Dünya atmosferinin ısınarak genişlemesi.

GÜNEŞ AKTİVİTESİ VE UZAY HAVASI

Güneş aktivitesi, güneş lekeleri, güneş parlamaları ve güneş rüzgarı gibi olayları içerir. Bu aktivite, Güneş'in manyetik alanındaki değişimlerden kaynaklanır ve yaklaşık her 11 yılda bir zirveye ulaşır.

Güneş fırtınaları, Dünya'da auroralar gibi güzel görüntüler oluşturabilirken, aynı zamanda uydulara zarar verebilir ve iletişim sistemlerini bozabilir.

Atmosferin ısınması ve genişlemesi, uyduların yörüngesel bozulmaya uğramasına ve Dünya'ya düşmesine neden olabilir.

Güneş aktivitesindeki artış, uydu operatörleri için önemli zorluklar yaratıyor. Uyduları korumak ve iletişim kesintilerini önlemek için ek önlemler almak gerekiyor.

BİNAR UZAY PROGRAMI VE GÜNEŞ AKTİVİTESİ

Binar Uzay Programı, Güneş Sistemi'ni anlamak ve uzay araştırmalarını kolaylaştırmak amacıyla Curtin Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

Programın ilk uydusu Binar-1, güneş aktivitesinin düşük olduğu bir dönemde fırlatılmış ve 364 gün yörüngede kalmıştı.

Binar-2, 3 ve 4 uyduları ise artan güneş aktivitesi nedeniyle daha kısa süre dayanabildi.

GÜNEŞ AKTİVİTESİ AZALACAK

Uzmanlar, Güneş'in 2026 yılına kadar sakinleşeceğini ve 2030 yılında güneş minimumuna döneceğini tahmin ediyor. Bu da gelecekteki uzay görevleri için daha uygun bir ortam sağlayacak.