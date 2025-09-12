Hangisi daha dayanıklı: iPhone 17 Pro Max ve Samsung Galaxy S25 Ultra karşı karşıya

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni düzenlemeleri kapsamında yapılan testler, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max'in bazı önemli alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldığını gösterdi.

Telefonların dayanıklılık ve pil ömrü gibi kriterlerde aldığı puanlar artık satış etiketlerinde açıkça gösteriliyor.

DÜŞME DAYANIKLILIĞINDA GERİDE KALDI

AB standartlarına göre yapılan düşme testlerinde iPhone 17 Pro Max, 180 deneme ile Sınıf B seviyesinde değerlendirildi.

Buna karşılık, ana rakibi Samsung Galaxy S25 Ultra ve Google Pixel 10 Pro XL, 270 düşüşle Sınıf A notu almayı başardı.

BATARYA ÖMRÜNDE KARIŞIK SONUÇLAR

Pil tarafında ise iPhone 17 Pro Max, 53 saatlik kullanım süresiyle Sınıf A enerji verimliliği notu alarak rakiplerini geride bıraktı. Ancak batarya döngüsü ömründe tablo tersine döndü.

Galaxy S25 Ultra'nın bataryası 2 bin şarj döngüsüyle öne çıkarken, iPhone 17 Pro Max ve Pixel 10 Pro XL 1.000 şarj döngüsüyle sınırlı kaldı.

APPLE TESTLERE İTİRAZ EDİYOR

Apple ise bu test sonuçlarının adil olmadığını savunarak AB’nin uyguladığı test yöntemlerine itiraz ettiğini açıkladı.

Tamir edilebilirlik puanlarında ise iPhone ve Galaxy Sınıf C alırken, Pixel bir seviye yukarıda Sınıf B oldu.