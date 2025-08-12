Harvardlı bilim insanı, kuyruklu yıldızın uzaylı aracı olabileceğine inanıyor

Daha önce 'Oumuamua' adlı cismin uzaylı teknolojisi olabileceğini iddia eden Harvardlı Profesör Avi Loeb, şimdi de Güneş sisteminden geçmekte olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı için benzer bir iddiada bulundu.

Loeb, cismin uzaylı kökenli olabileceğine dair "açık işaretler" olduğunu söyledi.

"SON DERECE SIRA DIŞI BİR ROTA"

Profesör Avi Loeb ve ekibine göre, 3I/ATLAS bir kuyruklu yıldız için son derece sıra dışı bir rota izliyor ve Venüs, Mars ve Jüpiter'in yakınından geçiyor.

Loeb, bu rotanın cismin "akıllıca" yönlendirilmiş gibi göründüğünü düşündürdüğünü ve tüm olasılıkların masada olması gerektiğini belirtti.

NASA: "DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Avi Loeb'in iddialarına karşın, bilim dünyasının çoğu cismin bir kuyruklu yıldız olduğu konusunda hemfikir.

NASA da yaptığı açıklamada, 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının Dünya için bir tehdit oluşturmadığını ve gezegenimizden çok uzakta kalmaya devam edeceğini belirtti.