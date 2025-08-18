Havacılıkta tarihi an: Airbus A320, en çok satan yolcu uçağı olmak üzere

Havacılık endüstrisi, Airbus A320 modelinin, rakibi Boeing 737'nin on yıllardır süren liderliğini sona erdirmeye hazırlandığı tarihi bir dönüm noktasının eşiğinde.
Son veriler, A320'nin "dünyanın en çok satan ticari yolcu uçağı" unvanını almasının an meselesi olduğunu gösteriyor.
REKORA SADECE BİR ADIM KALDI
Danışmanlık şirketi Cirium'a göre, Ağustos 2025 itibarıyla toplam Airbus A320 teslimatları 12 bin 155'e ulaştı.
Boeing 737 ile arasındaki farkın sadece 20 uçağa inmesi, rekorun önümüzdeki ay kırılabileceği anlamına geliyor.
UZUN SOLUKLU YÜKSELİŞİN HİKAYESİ
Airbus A320 projesi 1981'de duyurulduğunda Boeing 737 pazarın tartışmasız lideri konumundaydı.
Ancak Airbus, 2000'li yıllarda yıllık teslimatlarda rakibini geride bırakarak aradaki farkı kapattı ve 2019'da toplam sipariş sayısında öne geçerek bugünkü liderlik pozisyonunun sinyallerini verdi.