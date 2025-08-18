Havacılıkta tarihi an: Airbus A320, en çok satan yolcu uçağı olmak üzere Havacılık sektöründe yaklaşık 40 yıldır süren rekabette tarihi bir an yaşanmak üzere; Airbus A320, aradaki farkı sadece 20 uçağa indirerek önümüzdeki ay Boeing 737'yi geçip dünyanın en çok satan yolcu uçağı unvanını almaya hazırlanıyor.