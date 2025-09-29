Hazırlıklar tamam: M5 Çipli MacBook’lar yolda

Apple’ın yeni M5 çip'li MacBook modelleri için seri üretim hazırlıkları hız kazandı. Yeni cihazların bu yılın sonu ile 2026’nın ilk çeyreği arasında piyasaya çıkması bekleniyor.

M5 ÇİP'Lİ MACBOOK PRO VE MACBOOK AIR YOLDA

Paylaşılan bilgilere göre Apple, M5 çip'li MacBook Pro ve MacBook Air modellerinde son test aşamalarına yaklaşmış durumda.

Kod adları J714, J716, J813 ve J815 olan bu modellerin, üretim bandına girmesinin ardından kısa süre içinde kullanıcılara sunulması planlanıyor.

YENİ MAC MONİTÖRLERİ DE GELİYOR

Apple sadece dizüstü bilgisayarlara değil, ekran tarafına da ağırlık veriyor. Studio Display’in yenilenmiş bir versiyonunun yanı sıra 27 inç boyutunda iki yeni Mac monitörünün de geliştirilmekte olduğu belirtiliyor.

Bu yeni monitörlerin de M5 çip'li yeni MacBook’larla aynı dönemde, yani bu yılın sonunda ya da 2026’nın başında tanıtılması bekleniyor.