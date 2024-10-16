Henüz çıkmasına 2 yıl var: iPhone 18 hakkında ilk bilgiler geldi

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Apple'ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 18 serisi hakkında heyecan verici bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple'ın planları hakkında güvenilir tahminleriyle bilinen bir kaynak, iPhone 18'in TSMC'nin yeni nesil 2 nanometre üretim sürecini kullanacağını ve 12 GB RAM'e sahip olacağını iddia etti.

Bu gelişme, iPhone 18'in performans ve güç verimliliği konusunda önemli bir sıçrama yapacağının sinyalini veriyor.

YENİ ÇİP TEKNOLOJİSİ

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da "Phone Chip Expert" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone 18'deki A20 çipi, önceki modellerde kullanılan InFo (Entegre Fan-Out) paketleme yönteminden WMCM (Wafer Seviyesinde Çok Çipli Modül) teknolojisine geçiş yapacak.

Bu yeni paketleme yöntemi, birden fazla çipi aynı pakette birleştirerek daha karmaşık sistemlerin oluşturulmasına olanak tanıyor.

CPU, GPU, DRAM ve yapay zeka hızlandırıcıları gibi bileşenlerin tek bir pakette sıkıca entegre edilmesi, bileşenler arası iletişimi optimize ederek performansı artırırken güç tüketimini de azaltıyor.

RAM KAPASİTESİ ARTACAK

Mevcut iPhone 16 modellerinde 8 GB RAM bulunurken, iPhone 18 serisinde RAM kapasitesinin 12 GB'a yükseltilmesi bekleniyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu artışın Apple'ın geliştirdiği yapay zeka sistemi "Apple Intelligence" için gerekli olduğunu belirtiyor.

Kuo ayrıca, 2025 yılında çıkması beklenen iPhone 17 Pro modelinin de 12 GB RAM'e sahip olacağını öngörüyor.

Sızıntıları paylaşan "Phone Chip Expert", daha önce de iPhone 14 ve Apple'ın AI sunucu işlemcisi hakkında doğru bilgiler vermişti. Bu nedenle, iPhone 18 hakkındaki iddialarının da doğru olma ihtimali yüksek.