Her üniversite öğrencisinin bilmesi gereken 5 kullanışlı iPhone özelliği

Ders notlarından metin kopyalamaktan hızlı hesaplamalara kadar, üniversite öğrencilerinin zamandan tasarruf etmesini sağlayacak 5 kullanışlı iPhone özelliğine bakıyoruz.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 15:48
Her üniversite öğrencisinin bilmesi gereken 5 kullanışlı iPhone özelliği
  • Üniversite öğrencileri için iPhone'un hesap makinesi, belge tarayıcı ve canlı metin gibi özellikleri zamandan tasarruf sağlıyor.
  • Bluetooth üzerinden şifre paylaşımı ve Shazam ile müzik tanıma da öğrencilere kolaylık sunuyor.
  • Metin hesaplama ve tarama gibi işlemler hızlıca yapılabiliyor.

Dersler, teslim tarihleri ​​ve sosyal hayat arasında mekik dokuyan üniversite öğrencileri için iPhone'lar, akıllı araçlarla dolu bir yardımcı olabilir.

Öğrencilik hayatını kolaylaştıracak bu özellikler, zamandan tasarruf etmeyi ve işleri daha hızlı halletmeyi sağlıyor.

1. HIZLI HESAPLAMALAR

iPhone, Hesap Makinesi uygulamasını açmaya gerek kalmadan gizli bir hesaplama özelliği sunuyor.

Mesajlar, Notlar veya Spotlight Arama gibi uygulamalarda "540*2+69" gibi bir denklem yazdığınızda, cevap otomatik olarak gösteriliyor.

2. NOTLAR UYGULAMASI İLE BELGE TARAMA

iPhone'un Notlar uygulamasında gizli bir belge tarayıcısı bulunuyor.

Kullanıcılar, "Belgeleri Tara" seçeneğiyle ödevleri, kimlik kartlarını veya el yazısı notları saniyeler içinde tarayabiliyor.

3. SHAZAM İLE ANINDA ŞARKI BULMA

Kontrol Merkezi'ndeki Shazam (müzik tanıma) simgesine dokunarak veya Siri'ye sorarak bir kafede ya da videoda çalan şarkının adı anında bulunabilir. Bu özellik, bulunan tüm şarkıların bir geçmişini de tutuyor.

4. WI-FI ŞİFRELERİNİ ANINDA PAYLAŞMA

iPhone'lar, "Wi-Fi şifresi neydi?" diye sorma derdini ortadan kaldırıyor.

Her iki cihazda Bluetooth ve Wi-Fi açıkken, ekrana gelen "Şifreyi Paylaş" uyarısıyla kimlik bilgileri anında paylaşılabiliyor.

5. CANLI METİN İLE KİTAPTAN METİN KOPYALAMA

Canlı Metin özelliği, ders kitabından uzun paragraflar yazma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Kamera uygulamasını metne doğrultarak, herhangi bir fotoğraftan, beyaz tahtadan veya kitaptan metin kopyalanıp Notlar'a ya da WhatsApp'a yapıştırılabiliyor.

