Hindistan, 2040 yılına kadar Ay'a insan gönderecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay keşfi konusunda iddialı yeni hedeflerini açıkladı. ISRO Başkanı V Narayanan, ülkenin 2040 yılına kadar Ay'a insan indirmeyi hedeflediğini belirtti.

İLK İNSANLI UZAY UÇUŞU 2027'DE

Başkan Narayanan ayrıca, Hindistan'ın ilk insanlı uzay uçuşu görevi olan 'Gaganyaan'ın 2027 yılında fırlatılacağını da doğruladı.

Bu tarihi görev öncesinde, ilki Aralık 2025'te "Vyommitra" adlı yarı insansı bir robotla gerçekleştirilecek olan üç insansız test uçuşu yapılacak.

2035'E KADAR MİLLİ UZAY İSTASYONU KURULACAK

ISRO'nun gelecek planları arasında 2035 yılına kadar "Bharatiya Antriksh İstasyonu" (BAS) adıyla ulusal bir uzay istasyonu kurmak da yer alıyor.

Ayrıca, gezegeni incelemek için bir Venüs Yörünge Görevi'nin (VOM) onaylandığı ve Chandrayaan-4 ile Chandrayaan-5 gibi yeni Ay görevlerinin de planlandığı belirtildi.

Narayanan, Hindistan'ın uzay sektörünün 300'den fazla girişimiyle hızla büyüdüğünü ve Chandrayaan-3'ün Ay'ın güney kutbuna başarılı inişi gibi başarılarla küresel konumunu güçlendirdiğini vurguladı.