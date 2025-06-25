Hindistan, kullanıcı başına ortalama 32 GB ile küresel mobil veri tüketiminde lider

Ericsson Mobilite Raporu'nun Haziran 2025 sayısı, Hindistan'ın mobil veri tüketiminde küresel lider olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, ülkedeki bir akıllı telefon kullanıcısı ayda ortalama 32 GB mobil veri tüketiyor.

KULLANICI BAŞINA 32 GB İLE DÜNYA LİDERİ

Hindistan, kullanıcı başına ortalama 32 GB'lık aylık tüketimle dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Ericsson'un raporuna göre, bu rakamın 2030 yılına kadar neredeyse iki katına çıkarak 60 GB seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bu yüksek tüketim, Hindistan'ın hızla dijitalleşen ekosistemini ve mobil internetin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Rapor, bu trendin devam edeceğini öngörüyor.

5G'DE HIZLI BÜYÜME

Hindistan'ın 5G teknolojisini benimseme hızı da dikkat çekici. Rapor, ülkedeki 5G aboneliklerinin 2030 sonunda 980 milyona ulaşacağını ve tüm mobil aboneliklerin yüzde 75'ini oluşturacağını öngörüyor.

Bu büyümenin arkasında, yüksek akıllı telefon kullanımı, uygun veri fiyatları ve özellikle kırsal bölgelerde artan yüksek hızlı internet talebi yatıyor.

Ayrıca, 5G destekli Sabit Kablosuz Erişim (FWA) hizmetlerinin hızla yaygınlaşması da bu büyümeyi destekliyor.