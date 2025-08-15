HİSAR-D RF füzesi, TCG İSTANBUL’dan başarıyla ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Next Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayiinin kabiliyetleriyle gerçekleştirilen yeni bir testin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görgün, “Mavi Vatan’ın ufuklarından yükselen yeni bir başarı hikayesi daha yazdık” diyerek şunları aktardı:

MİDLAS İLE BAŞARILI ATIŞ

"ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile TCG İSTANBUL’dan HİSAR-D RF füzesi kullanılarak yeniden yapılan atış testi başarıyla sonuçlandı. ASELSAN’ın geliştirdiği radar sistemlerinden atış kontrol çözümlerine, arayıcı başlıklardan veri bağlarına kadar birçok milli teknolojinin entegre şekilde sorunsuz çalıştığını gösteren bu başarı, savunma sanayiimiz için önemli bir adım oldu."



ORTAK ÇABANIN GÜCÜ

Tekrar edilen test, sistemlerin güvenilirliğini ve her denemede üzerine koyma kararlılığını ortaya koyarken; ASELSAN, HAVELSAN, STM ve ROKETSAN başta olmak üzere tüm ekiplerin ortak çalışmasının Deniz Kuvvetleri’ne güç kattığı vurgulandı. Görgün, milletin güvenliği için emek veren tüm mühendisler, şirketler ve Deniz Kuvvetleri personeline teşekkür etti.

SİNOP AÇIKLARINDA GERÇEKLEŞEN TESTİN DETAYLARI

Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta ASELSAN’ın geliştirdiği birçok sistem görev aldı. CENK 400-N AESA 4 Boyutlu Arama Radarı hedefi tespit etti, AKREP 300-N Atış Kontrol Radarı angajmanı başlattı. Hisar-D Atış Kontrol Sistemi, GÜDÜ 200-MG Veri Bağı Yer Donanımı ve Füze Üstü Veri Bağı ile çift yönlü haberleşme sağlanarak ara safha güdüm gerçekleştirildi. Terminal safhada ise AGRAS RF arayıcı başlık devreye girerek hedef başarıyla etkisiz hâle getirildi.

MİLLİ SİSTEMLERİN ROLÜ

Bu atışta görev alan ASELSAN’ın HİSAR-D Atış Kontrol Sistemi, veri bağı çözümleri, CENK 400-N radarı, AKREP 300-N atış kontrol radarı ve AGRAS deniz hedefleri arayıcı başlığı, operasyonun başarısında kritik rol üstlendi. Tüm milli sistemler, deniz koşullarında tam koordinasyon içinde çalışarak hedefi tespit, takip ve imha görevini eksiksiz yerine getirdi.

MODERN DENİZ HARBİNDE TAM ENTEGRASYON

ASELSAN, bu test ile sensör ve gelişmiş atış kontrol teknolojilerinin modern deniz harbinde tam entegre çözüm sunma yeteneğini bir kez daha kanıtlamış oldu.