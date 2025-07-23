Honor, 10.000 mAh bataryalı bir telefon üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon pazarında batarya kapasiteleriyle öne çıkan Honor, şimdi de yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Sızıntılara göre şirket, 10.000 mAh gibi devasa bir bataryaya sahip yeni bir model üzerinde çalışıyor.

REKOR BATARYA, İNCE TASARIM

Güvenilir kaynak Digital Chat Station, bu yeni telefonun orta segmentte yer alacağını ve 2026'nın ilk yarısında test edilmeye başlanacağını belirtti.

En dikkat çekici detay ise, rekor bataryasına rağmen cihazın 8,5 mm'nin altında bir inceliğe sahip olabileceği.

BÜYÜK BATARYA YARIŞI KIZIŞIYOR

Honor bu alanda yalnız değil; Oppo, Realme ve Xiaomi gibi diğer markalar da 7.000 mAh ve üzeri bataryalara sahip modellerle pazardaki rekabeti artırıyor.

Bu durum, hem orta segmentte hem de amiral gemisi telefonlarda pil ömrünün giderek daha fazla öncelik haline geldiğini gösteriyor.