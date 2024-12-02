Honor 300 Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

Haber Merkezi

Honor, yakında Çin'de Honor 300 serisini piyasaya sürecek. Bu seri, premium orta segment özellikleri ve benzersiz tasarımıyla dikkat çekecek.

Honor 300 serisi, bu yıl daha güçlü özelliklerle geliyor. Serinin en üst modeli Honor 300 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle gelmesi bekleniyor.

Honor 300 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin farklı bir versiyonuyla gelebilir.

HONOR 300 PRO, GEEKBENCH'TE ORTAYA ÇIKTI

Honor 300 Pro, Honor AMP-AN00 model numarasıyla Geekbench'te görüntülendi. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin düşük saat hızına sahip bir versiyonunu kullanıyor.

Listeleme, 3.05 GHz hızında bir ana çekirdek, 2.96 GHz hızında beş büyük çekirdek ve 2.04 GHz hızında iki verimlilik çekirdeği olduğunu gösteriyor.

Honor 300 Pro, Geekbench'in tek çekirdek testinden 2.141 puan, çok çekirdek testinden ise 6.813 puan aldı. Bu sonuçlar, telefonun performans konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.

Geekbench listesi ayrıca, Honor 300 Pro'nun 16 GB RAM ve Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzüyle geleceğini doğruluyor.

HONOR 300 PRO'NUN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Honor 300 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yanı sıra 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto lens ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun 5.300 mAh bataryaya, 100W kablolu şarja ve 66W kablosuz şarja sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Honor 300 Pro'nun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, NFC ve kızılötesi portu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.