HONOR kullananlar müjde: MagicOS 10 duyuruldu

Çin merkezli akıllı telefon markası HONOR, yeni Magic8 serisi telefonlarıyla birlikte, cihazlarına gelecek olan Android 16 tabanlı yeni arayüzü MagicOS 10'u da resmi olarak tanıttı. Yeni sürüm, özellikle yapay zeka odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

MERKEZDE YAPAY ZEKA AJANI "YOYO" VAR

HONOR'un yeni güncellemesi, telefonu adeta akıllı bir kişisel asistana dönüştürmeyi hedefliyor.

MagicOS 10'un merkezinde "YOYO" adı verilen bir yapay zekâ ajanı bulunuyor. Bu araç, alışverişten seyahat planlamasına, sağlık verilerinden görsel düzenlemeye kadar her konuda kullanıcıya yardımcı olacak.

TASARIM VE EKOSİSTEM YENİLİKLERİ

Tasarım tarafında MagicOS 10, daha modern ve transparan bir görünüm sunuyor.

Yapay zeka ile ekran görüntüsü alma, aramalarda dolandırıcılığı tespit etme ve yenilenmiş uygulama logoları gibi görsel ve işlevsel yenilikler de mevcut.

HONOR, yeni güncellemeyle birlikte cihazlar arası bağlantıyı da iyileştiriyor. Artık HONOR cihazlarının, Apple ekosistemine benzer şekilde tek dokunuşla dosya paylaşımı gibi özelliklerle daha akıcı bir şekilde birlikte çalışacağı belirtiliyor.

MAGICOS 10 NE ZAMAN ÇIKACAK

HONOR, MagicOS 10 güncellemesini bu ay itibarıyla Çin’deki kullanıcılara sunmaya başlayacak.

Güncellemenin küresel olarak ne zaman yayınlanacağına dair ise henüz bir tarih verilmedi.