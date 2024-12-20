Honor Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Haber Merkezi

Honor, Magic 7 serisini Ekim ayında Çin'de piyasaya sürmüştü. Şimdi ise Magic 7 Lite ve Magic 7 Pro modelleri, Avrupa'da da satışa sunulmadan önce sızdırılan bilgilerle gündeme geldi.

FİYATLAR VE ÖZELLİKLER

Magic 7 Lite, siyah ve mor renk seçenekleriyle 375 euro fiyatla satışa sunulacak. Magic 7 Pro ise siyah ve gri renk seçenekleriyle 1.225 euro'ya satılacak.

Magic 7 Lite, 6,78 inç OLED ekran, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 512 GB depolama, 108 MP + 5 MP çift arka kamera, 16 MP ön kamera ve 6.600 mAh batarya gibi özelliklere sahip.

Magic 7 Pro ise, 6,8 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 512 GB depolama, 50 MP + 50 MP + 200 MP üçlü arka kamera, 50 MP ön kamera ve 5.850 mAh batarya ile geliyor.

YAZILIM

Magic 7 Lite, Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 ile çalışırken, Magic 7 Pro ise Android 15 tabanlı Magic OS 9 ile kutudan çıkacak.