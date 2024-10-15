Honor Magic 7 serisi ve MagicOS 9.0'ın tanıtım tarihi ortaya çıktı

Haber Merkezi

Qualcomm'un merakla beklenen yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite'i ilk kimin kullanacağı konusunda büyük bir rekabet yaşanıyor.

Bir süredir Xiaomi'nin öne çıktığı bu yarışta, Honor sürpriz bir hamleyle Magic 7 serisinin lansman tarihini duyurarak rakiplerini geride bıraktı.

HONOR MAGIC 7 TANITIM TARİHİ

Honor, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, Magic 7 serisinin 30 Ekim'de tanıtılacağını duyurdu. Bu tarih, Snapdragon 8 Elite işlemcili bir telefon için resmi olarak açıklanan ilk lansman tarihi.

Ancak, bu durumun Honor'u bu işlemciyi kullanan ilk telefon üreticisi yapacağının garantisi olmadığını belirtmemiz gerekiyor..

Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite'i resmi olarak 21 Ekim'de tanıtması ve bazı raporların 28 Ekim'de başlayacak bir dizi amiral gemisi lansmanından bahsetmesi, Xiaomi ve diğer markaların da yarışta olabileceği anlamına geliyor.

Magic 7 serisinin standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor. Sızıntılara göre, her iki telefon da Snapdragon 8 Elite işlemciye ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Ana kameranın 50MP Omnivision OV50H sensöründen oluşacağı, buna 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 veya 200 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü bir sensörün eşlik edeceği tahmin ediliyor.

Her iki modelin de OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Pro sürümünde daha yüksek çözünürlüklü 2K ekran, standart modelde ise 1.5K ekran bulunması muhtemel. Ayrıca, Magic 7 Pro'nun uydu bağlantısı desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Telefonların IP68/69 su geçirmezlik, ultrasonik parmak izi okuyucu, 2D yüz tanıma ve Honor'un gelişmiş göz koruması 3.0 gibi özellikleri paylaşması bekleniyor.

MAGIC OS 9.0 TANITIM TARİHİ

Honor, Magic 7 serisiyle birlikte Android 15 tabanlı yeni işletim sistemi MagicOS 9.0'ı da tanıtacak. 23 Ekim'de düzenlenecek ayrı bir etkinlikte tanıtılacak olan MagicOS 9.0, yapay zeka odaklı özellikleriyle dikkat çekecek.

Honor, Magic 7 serisinin kullanıcı alışkanlıklarından ve cihaz ortamlarından öğrenerek çeşitli uygulamalar ve hizmetler genelinde görevleri akıllıca otomatikleştiren kişisel bir cihaz içi yapay zeka asistanı olan AI Agent ile geleceğini de doğruladı.