Honor MagicOS 10 yayın takvimi belli oldu: İşte güncelleme alacak telefonlar

Honor, Android 16 tabanlı yeni arayüzü MagicOS 10 için kararlı sürüm dağıtım takvimini resmen paylaştı.

Yeni güncelleme, yazılım deneyimini baştan aşağı yenilerken, ilk olarak Honor Magic V5 modeline ulaştı.

MAGICOS 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK İLK MODELLER

Dağıtım Ekim 2025 itibarıyla başladı. Bu ay içinde Magic V5'in yanı sıra Magic 7 serisi, Magic 6 serisi, Honor GT Pro ve Honor 400 serisi modeller de güncellemeyi alacak.

KASIM VE ARALIK AYLARI TAKVİMİ

Kasım ayında Magic V3, Vs3, Magic 5 ailesi ve GT 2 Pro tablet güncellemeye dahil edilecek.

Aralık döneminde ise Magic V2 ailesi ve MagicPad 2 serisiyle birlikte GT ve V9 tablet modelleri MagicOS 10'a geçiş yapacak.

2026'DA GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR

Kalan cihazlar için dağıtımın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu grupta Magic V Flip serisi, Honor 300, 200, 100 serileri ve Honor X serisi gibi modeller yer alıyor.

Ekim 2025:

Honor Magic V5

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor GT Pro

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor MagicPad 3

Kasım 2025:

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic 5 Ultimate Design

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Tablet GT 2 Pro

Aralık 2025:

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

2026’nın ilk çeyreği:

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs Ultimate Edition

Honor Magic Vs

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor GT

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor Tablet 10

Honor Tablet X9 Pro

Honor Tablet X9