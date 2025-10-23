Honor MagicOS 10 yayın takvimi belli oldu: İşte güncelleme alacak telefonlar

- Honor, Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesini alacak cihazları ve tarihlerini duyurdu.
- Ekim 2025'te Magic V5 ve diğer bazı modeller güncellemeyi alacak, Kasım ve Aralık aylarında ise farklı seriler güncelleme alacak.
- 2026'nın ilk çeyreğinde kalan cihazlara güncelleme ulaşacak.
Honor, Android 16 tabanlı yeni arayüzü MagicOS 10 için kararlı sürüm dağıtım takvimini resmen paylaştı.
Yeni güncelleme, yazılım deneyimini baştan aşağı yenilerken, ilk olarak Honor Magic V5 modeline ulaştı.
MAGICOS 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK İLK MODELLER
Dağıtım Ekim 2025 itibarıyla başladı. Bu ay içinde Magic V5'in yanı sıra Magic 7 serisi, Magic 6 serisi, Honor GT Pro ve Honor 400 serisi modeller de güncellemeyi alacak.
KASIM VE ARALIK AYLARI TAKVİMİ
Kasım ayında Magic V3, Vs3, Magic 5 ailesi ve GT 2 Pro tablet güncellemeye dahil edilecek.
Aralık döneminde ise Magic V2 ailesi ve MagicPad 2 serisiyle birlikte GT ve V9 tablet modelleri MagicOS 10'a geçiş yapacak.
2026'DA GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR
Kalan cihazlar için dağıtımın 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu grupta Magic V Flip serisi, Honor 300, 200, 100 serileri ve Honor X serisi gibi modeller yer alıyor.
Ekim 2025:
Honor Magic V5
Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
Honor Magic 7 Pro
Honor Magic 7
Honor GT Pro
Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
Honor Magic 6 Ultimate Edition
Honor Magic 6 Pro
Honor Magic 6
Honor 400 Pro
Honor 400
Honor MagicPad 3
Kasım 2025:
Honor Magic V3
Honor Magic Vs3
Honor Magic 5 Ultimate Design
Honor Magic 5 Pro
Honor Magic 5
Honor Tablet GT 2 Pro
Aralık 2025:
Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
Honor Magic V2 Ultimate Edition
Honor Magic V2
Honor MagicPad 2
Honor Tablet GT Pro
Honor Tablet GT
Honor Tablet V9
2026’nın ilk çeyreği:
Honor Magic V Flip 2
Honor Magic V Flip
Honor Magic Vs2
Honor Magic Vs Ultimate Edition
Honor Magic Vs
Honor 300 Ultra
Honor 300 Pro
Honor 300
Honor GT
Honor 200 Pro
Honor 200
Honor 100 Pro
Honor 100
Honor 90 GT
Honor Power
Honor X70
Honor X70i
Honor X60 GT
Honor Tablet 10
Honor Tablet X9 Pro
Honor Tablet X9