Honor Power 2, 10.000 mAh batarya ile geliyor: İşte özellikleri

Ana akım bir markanın ilk 10.000 mAh batarya kapasiteli telefonu olması beklenen Honor Power 2 modeli üzerindeki çalışmalar hızlandı.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, bu devasa batarya Çin'de 3C sertifikasını geçti.

Bu gelişme, Honor Power 2 modelinin lansmanının artık çok yaklaştığını doğruluyor.

10.000 MAH BATARYA RESMEN ONAYLANDI

Sızıntı kaynağı, Honor'un Çin'de 3C sertifikasını geçen yeni bataryasının nominal kapasitesinin 9.886 mAh olduğunu belirtti.

Bu bataryanın tipik değerinin ise yaklaşık 10.000 mAh olacağı ve ana akım bir akıllı telefonda yeni bir ölçüt belirleyeceği ifade ediliyor.

Sızıntı, ayrıca Honor'un bu bataryaya sahip orta sınıf telefonları Çin pazarı için hazırladığını da ekledi.

HONOR POWER 2 BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 8500 işlemciden güç alması beklenen Honor Power 2 modelinin, 2026'nın ilk çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Telefonun 1.5K çözünürlüğü destekleyen 6.79 inç LTPS OLED ekrana sahip olacağı da sızdırıldı.

Telefonun, 10.000 mAh batarya kapasitesine rağmen yaklaşık 8 mm inceliğinde bir gövdeye ve düşmeye dayanıklı bir yapıya sahip olacağı söyleniyor.