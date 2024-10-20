Honor, Snapdragon 8s Gen 3 ile gelen üst seviye tabletini piyasaya sürdü

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Honor, yeni tableti GT Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle güçlendirilen tablet, 3K (3000 x 1920 piksel) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12.3 inç OLED ekranıyla göz dolduruyor. Honor, tabletin ekranının 1.600 nite kadar desteklediğini belirtiyor.

GT Pro, IMAX Enhanced desteğine sahip dörtlü hoparlörlerle donatıldı. Bu da tableti, güçlü bir eğlence aracı haline getiriyor. ,Cihaz, Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 işletim sistemiyle çalışıyor ve ilerleyen dönemde Android 15 güncellemesini alması bekleniyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE ETKİLEYİCİ SOĞUTMA SİSTEMİ

Donanım tarafında GT Pro, Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ve 16 GB'a kadar RAM ile güçlü bir performans vadediyor.

Ayrıca tablet, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Uzun oyun seansları sırasında cihazın ısınmasını önlemek için 40.000 mm2'lik bir soğutucu da bulunuyor.

ÇİN'DE TANITILDI, KÜRESEL ÇIKIŞI BEKLENİYOR

Honor GT Pro, şu an için sadece Çin'de tanıtıldı. Ancak tabletin önümüzdeki haftalarda küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

Fiyatlandırma konusunda ise, en düşük model 350 dolar, en yüksek model ise 465 dolar olarak belirlendi.

GT Pro, 22 Ekim'de Çin'de raflardaki yerini alacak. Ön siparişler ise şimdiden başladı.