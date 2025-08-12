Honor'dan 10.000 mAh bataryalı telefon: Yeni bilgiler ortaya çıktı

Birkaç hafta önce 10.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip telefon üzerinde çalıştığı iddiasıyla gündeme gelen Honor hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Sektörün güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station, "yürüyen akü" olarak anılan bu telefonun işlemcisini açıkladı.

İŞLEMCİ MEDIATEK DIMENSITY 8500 OLACAK

Digital Chat Station'ın açıklamasına göre, şu anda test aşamasında olan telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 işlemcisi yer alacak.

Kaynak, ayrıca telefonun bataryasının gerçekten de 10.000 mAh olacağını bir kez daha doğruladı.

10.000 MAH BATARYA, İNCE KASADA

Telefonla ilgili daha önceki iddialar, bu rekor bataryaya rağmen cihazın 8,5 mm'yi geçmeyen oldukça ince bir kasaya sahip olacağını ortaya koymuştu.

Honor'un bu iddialı telefonu ne zaman tanıtacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.