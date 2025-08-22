Honor'dan yeni katlanabilir telefon: Magic V Flip 2 tanıtıldı Honor, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti artırmak için yeni kapaklı modeli Magic V Flip 2'yi, 200 MP'lik ana kamerası, 5.500 mAh'lik güçlü bataryası ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi gibi iddialı özelliklerle resmi olarak tanıttı.