Honor'dan yeni katlanabilir telefon: Magic V Flip 2 tanıtıldı

Honor, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni kapaklı katlanabilir modeli Honor Magic V Flip 2’yi görücüye çıkardı.
Cihaz, güçlü kamera sistemi ve uzun pil ömrüyle rakipleri Samsung Galaxy Z Flip7 ve Motorola Razr 60 Ultra’ya meydan okuyor.
200 MP KAMERA VE 5500 MAH BATARYA
Yeni modelin en dikkat çeken özellikleri arasında, 200 MP'lik ana kamera ve 80W kablolu hızlı şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik dev batarya yer alıyor.
Telefon ayrıca 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 MP çözünürlüklü ön kamera ile fotoğrafçılık yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor.
İDDİALI EKRANLAR VE DİĞER ÖZELLİKLER
Cihazın iç ekranı 6.82 inç boyutunda 5.000 nit parlaklığa sahipken, dış kısımda ise 4 inç büyüklüğünde 3.600 nit parlaklığında ikinci bir ekran bulunuyor.
Magic V Flip 2, 12 GB/256 GB modeli için 765 doları başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunuldu.