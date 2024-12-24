Honor'un en yeni premium akıllı telefonu Snapdragon 8 Elite çip ve üçlü kamerayla geliyor

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Honor, yeni amiral gemisi telefonu Magic 7 RSR Porsche Design'ı Çin'de piyasaya sürdü.

Snapdragon 8 Elite işlemci ve 200 MP kamera gibi üstün özelliklerle gelen telefon, 1.200 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

MAGIC 7 RSR PORSCHE DESİGN'IN ÖZELLİKLERİ

Honor'un yeni amiral gemisi telefonu, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB veya 24 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor.

6,8 inç LTPO OLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 5.000 nit parlaklık sunuyor.

Magic 7 RSR Porsche Design, 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası ve 3D derinlik sensörü bulunuyor.

5.850 mAh bataryası, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. IP68/IP69 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olan telefon, çift SIM desteği, IR blaster, NFC, Bluetooth 5.4 ve 5G bağlantısı gibi özelliklere de sahip.

FİYAT

Magic 7 RSR Porsche Design, Çin'de 1.200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 16 GB / 512 GB versiyonunun fiyatı 1.200 dolar, 24 GB / 1 TB versiyonunun fiyatı ise 1.230 dolar.