Huawei, Çin'deki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçti

Haber Merkezi

ABD yaptırımlarına rağmen Huawei, Çin akıllı telefon pazarında yeniden ipleri eline almaya başladı.

CINNO Research'ün raporuna göre, Huawei'nin ağustos ayındaki telefon sevkiyatları, 46 ay sonra ilk kez Apple'ı geride bıraktı.

Bu başarı, Huawei'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Mate 60 serisiyle yakaladığı ivmenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ABD yaptırımları nedeniyle 5G çiplerine erişimi kısıtlanan Huawei, Mate 60 serisinde kendi geliştirdiği Kirin 9000s 5G işlemcisini kullanarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Bu, Huawei'nin 2020'deki Mate 40 serisinden bu yana ilk kez kendi telefonunda 5G destekli bir çip kullanabildiği anlamına geliyor.

ÇİNLİLER YABANCI MARKALARA İLGİ GÖSTERMİYOR

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin verilerine göre, Ağustos 2024'te Çin'deki yabancı akıllı telefon sevkiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azalarak 1,87 milyon birime geriledi.

Aynı dönemde, yerli akıllı telefon sevkiyatları yüzde 26,7 artışla 24,05 milyon birime ulaştı.

2024'ün ikinci çeyreğinde Huawei, yüzde 17,5'lik pazar payıyla Çin akıllı telefon pazarında lider konumda bulunuyor. IDC'nin verilerine göre, Apple aynı dönemde Çin'deki en iyi beş akıllı telefon üreticisi arasında bile yer alamadı.

Apple'ın Çin'deki iPhone 16 serisi satışlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında, Apple Intelligence'ın Çince dil desteğinin olmaması ve Çin hükümetinin yapay zeka teknolojilerine yönelik sıkı düzenlemeleri yer alıyor.