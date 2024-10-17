Huawei, HarmonyOS Next çıkış tarihini açıkladı: İşte güncelleme alacak modeller

Haber Merkezi

Huawei'nin uzun zamandır beklenen yeni nesil işletim sistemi HarmonyOS Next, 22 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. Bu tarih aynı zamanda Huawei'nin yeni akıllı telefon serisi Nova 13'ün de lansman tarihi olması bekleniyor.

HarmonyOS Next, Huawei'nin yazılım stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Çünkü bu yeni işletim sistemi, Android Açık Kaynak Projesi'nden (AOSP) tamamen koparak Huawei'nin kendi geliştirdiği kod ve uygulamalara dayanacak.

ANDROID DESTEĞİ OLMAYACAK

Android uygulamalarına destek sunmayacak olan HarmonyOS Next, Huawei'nin kendi uygulama ekosistemini oluşturma yolunda attığı önemli bir adım.

Geçtiğimiz yaz geliştirici sürümü yayınlanan HarmonyOS Next için Huawei, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir uygulama ve hizmet ekosistemi geliştirmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Son raporlara göre, HarmonyOS Next 10.000'den fazla uygulama ve hizmeti destekliyor.

HarmonyOS Next, görsel olarak mevcut HarmonyOS sürümüne benzese de altyapısında önemli farklılıklar bulunuyor.

Android kodunu ve uygulamalarını çalıştırmayan HarmonyOS Next, OpenHarmony açık kaynaklı çekirdeğine dayalı kendi mikro çekirdek işletim sistemini kullanıyor.

Huawei Mobil Servisleri (HMS) ve Ark Derleyicisi ile uygulamaları destekleyen HarmonyOS Next, cihazlar ve bulut arasında kesintisiz birleşik bir mimari ve farklı cihazlar arasında bağlantı imkanı sunuyor.

HarmonyOS Next'in 22 Ekim'deki lansmanı, mobil işletim sistemi dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

İLK HANGİ MODELLERE GELECEK

HarmonyOS NEXT önümüzdeki hafta Huawei cihazlarına sunulmaya başlayacak. İşletim sisteminin ilk olarak Mate 60, Mate X5 ve MatePad Pro'ya ulaşması bekleniyor.