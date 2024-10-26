Huawei HarmonyOS Next güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Haber Merkezi

Huawei, uzun süredir geliştirdiği yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu.

Android'den tamamen bağımsız olan bu işletim sistemi, Huawei cihazlarına yepyeni bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HarmonyOS NEXT, yeniden tasarlanmış arayüzü, gelişmiş performansı ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

İLK ETAPTA BU CİHAZLAR GÜNCELLEMEYİ ALACAK

HarmonyOS NEXT güncellemesi, kademeli olarak farklı Huawei cihazlarına sunulacak.

HarmonyOS Next'in ilk beta sürümü yalnızca Huawei Mate 60 serisi, Mate X5 serisi ve MatePad Pro 13.2 inç serisi ile sınırlıydı.

Yeni duyuruda ise şirket, güncellemenin 8 modele daha ulaşacağını duyurdu. Bunlar Pura 70, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra, Huawei Pocket 2, Huawei Pocket 2 Art Custom Edition ve Huawei MatePad Pro 11 olacak.

Şu an itibariyle, bu cihazlardan herhangi birine sahip olan kullanıcılar, "Erken Erişim" kategorisi altında bulunan "My Huawei" uygulaması aracılığıyla beta güncellemesine kayıt yaptırabiliyor.

2025 yılında ise güncellemenin aşağıdaki modellere gelmesi bekleniyor:

Huawei Mate XT Ultimate Design

Huawei Nova Flip

Huawei Nova 13 serisi

Huawei Nova 12 serisi

Huawei MatePad pro 12.2

Huawei MatePad Air 12-inç

Huawei MatePad 11.5 serisi

Genel beta sürecinin ardından, Huawei bu cihazlar için kararlı HarmonyOS NEXT sürümünü yayınlayacak. Ancak, kararlı sürümün resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı.

