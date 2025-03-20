Huawei, kıvrılabilen ekranlı yeni bir telefon geliştiriyor

Haber Merkezi

Huawei, akıllı telefon pazarında yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle katlanabilir telefon segmentinde büyük bir başarı yakalayan şirket, şimdi de kıvrılabilir ekran teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son sızıntılara göre, Huawei, bu yılın sonlarına doğru kıvrılabilir bir akıllı telefonu piyasaya sürerek, mobil dünyasında yeni bir dönem başlatabilir.

Şirketin bu hamlesi, katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştıracak ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak.

KIVRILABİLİR EKRAN TEKNOLOJİSİ NEDİR

Kıvrılabilir ekran teknolojisi, kullanıcılara istedikleri zaman ekran boyutunu değiştirme imkanı sunuyor.

Kıvrılabilir ekran teknolojisi, kullanıcıların ekranı motorlar, silindirler ve diğer teknolojiler yardımıyla uzatarak veya geri çekerek büyütmesine veya küçültmesine olanak tanıyor.

Bu sayede, kullanıcılar cepte taşınabilir bir cihazı, ihtiyaç duydukları anda daha büyük bir ekrana dönüştürebiliyorlar.

Huawei'nin 2020 ve 2021 yıllarında patentini aldığı bu teknoloji, ekran boyutunu artırmak için silindirler ve mıknatıslar kullanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcılara daha esnek ve kullanışlı bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor.

REKABETTE YENİ BİR BOYUT

Samsung ve Motorola gibi diğer teknoloji devleri de kıvrılabilir ekran teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor.

Samsung, 2019 yılında ekran boyutunu yüzde 50 artırabilen bir patent alırken, Motorola ise 2022'de kıvrılabilir bir konsept telefonunu tanıttı.

Ancak, Huawei'nin bu alanda seri üretimle öne çıkması bekleniyor. Bu durum, katlanabilir telefon pazarında rekabetin daha da kızışmasına ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunulmasına yol açabilir.