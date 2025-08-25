HUAWEI MatePad 11.5 (2025) incelemesi: Galaxy Tab S10 FE ve iPad A16’ya karşı güçlü bir alternatif

Tablet pazarında rekabet giderek kızışıyor. Kullanıcılar hem üretkenlik hem de eğlence odaklı cihazlar ararken, markalar da farklı teknolojilerle öne çıkmaya çalışıyor.

Bu noktada yeni HUAWEI MatePad 11.5 (2025) modeli, sunduğu kâğıt dokulu ekran, kutu içeriğinde klavye ve kalem desteğini standart olarak vermesi, güçlü donanımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Biz de bu haberimizde tableti, segmentin popüler iki modeli Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Apple iPad A16 ile kıyaslayarak değerlendirdik.

EKRAN DENEYİMİ

Tablet seçiminde ekran deneyimi çoğu kullanıcı için ilk sırada geliyor. HUAWEI MatePad 11.5 (2025), 11,5 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlükte HD FullView bir panele sahip. En büyük farkı ise HUAWEI’nin geliştirdiği kâğıt dokulu ekran teknolojisi.

Bu ekran, nano düzeyde işlenmiş yapısıyla ışık yansımalarını yüzde 99’a kadar azaltıyor ve özellikle parlak ortamlarda göz alıcı bir netlik sağlıyor.

Üstelik ekrana kalemle yazarken gerçek bir deftere yazıyormuş hissi veriyor. Kullandığımız süre boyunca ekrandan son derece memnun kaldığımızı belirtelim.

Samsung Galaxy Tab S10 FE tarafında ise klasik AMOLED ekran tercih ediliyor. Renk canlılığı yüksek olsa da parlama ve yansıma problemi, uzun süreli okuma ya da dış mekan kullanımlarında göze çarpıyor.

Apple iPad A16 ise Retina paneliyle keskin bir görüntü sunuyor fakat HUAWEI’nin sunduğu göz koruma modları (düşük mavi ışık, DC karartma, doğal ışık benzeri ekran) burada öne çıkıyor.

Yenileme hızına geldiğimizde HUAWEI MatePad 11.5 (2025), 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz seçenekleri sunarak hem pil tasarrufu hem de akıcı deneyimi kullanıcıya bırakıyor.

FİYAT VE KUTU İÇERİĞİ

Fiyatlandırmada HUAWEI açıkça daha agresif bir politika izliyor. HUAWEI MatePad 11.5 (2025), 400 euro seviyesinin altında piyasaya sunuluyor ve kutu içeriğinde HUAWEI M-Pencil (3. nesil) ve HUAWEI Akıllı Klavye birlikte geliyor.

Oysa Samsung Galaxy Tab S10 FE’de klavye ve kalem ayrı satılıyor. Apple iPad A16’da da aynı durum geçerli; Apple Pencil ve Magic Keyboard için ciddi ek ücretler ödemek gerekiyor.

Bu fark, özellikle öğrenciler ve yeni işe başlayan genç profesyoneller için toplam sahip olma maliyetini HUAWEI lehine büyük ölçüde azaltıyor.

ÇOKLU GÖREV VE ÜRETKENLİK

Tabletlerin yalnızca video izlemek ya da oyun oynamak için değil, üretkenlik için de tercih edildiği bir dönemdeyiz. HUAWEI, bu noktada yazılım tarafında önemli avantajlar sunuyor.

Floating Multi-Window sayesinde aynı anda dört farklı uygulamayı ekrana getirebiliyor, SuperHub ile telefon veya bilgisayar arasında sürükle-bırak yöntemiyle içerik paylaşabiliyorsunuz.

Özellikle öğrenci ve ofis çalışanlarının sıkça ihtiyaç duyduğu bu senaryolarda, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) rakiplerine göre daha esnek.

Galaxy Tab S10 FE’de çoklu pencere desteği olsa da aynı anda bu kadar fazla uygulamayı esnek oranlarla açmak mümkün değil. iPad A16 tarafında ise iPadOS’in “Stage Manager” özelliği güçlü olsa da Apple ekosistemine bağımlılık burada kısıtlayıcı olabiliyor.

APP GALLERY VE UYGULAMA DENEYİMİ

HUAWEI ekosisteminde AppGallery en önemli unsurlardan biri. Dünyanın en büyük üçüncü uygulama pazarı olan AppGallery üzerinden eğitimden eğlenceye pek çok uygulama indirilebiliyor.

Bizim testimizde Microsoft Office, TikTok, Zoom, PUBG Mobile gibi uygulamalar sorunsuz çalıştı.

Ayrıca Google servislerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için HUAWEI’nin alternatif çözümleri mevcut. Bu sayede Google uygulamalarını hiç sorun yaşamadan kullanabiliyorsunuz.

PDF düzenleme, e-kitap okuma ya da bulut servisleri gibi alanlarda AppGallery’nin önerileri de oldukça işlevsel görünüyor.

Rakipler tarafında ise Tab S10 FE Android’in Google Play Store’una, iPad A16 ise App Store’a sahip.

Elbette Google ve Apple’ın ekosistemi daha bilinir, ancak HUAWEI’nin AppGallery’de güvenlik testlerinden geçen uygulamaları sunması ve yerel uygulamalara verdiği önem, özellikle Türkiye gibi pazarlarda avantaj sağlıyor.

PİL VE PERFORMANS

Tablet tercihlerinde uzun kullanım süresi olmazsa olmaz. HUAWEI MatePad 11.5 (2025), 10100 mAh bataryasıyla 14 saat kesintisiz video oynatabiliyor.

40W SuperCharge desteğiyle yaklaşık 94 dakikada tam şarj olması ise yoğun tempoda çalışan kullanıcılar için büyük kolaylık.

Galaxy Tab S10 FE 8.000 mAh seviyesinde batarya ile geliyor, iPad A16 ise optimize edilmiş yazılımıyla 10 saate kadar kullanım vadediyor.

Performans tarafında ise HUAWEI’nin yeni nesil işlemcisi, verimli ısı dağıtımıyla uzun süreli kullanımlarda stabil kalıyor.

Oyunlarda ve çoklu görevlerde ciddi bir ısınma problemi yaşamadık. Üstelik MatePad 11.5 (2025), bu fiyat segmentinde alınabilecek en iyi RAM’e sahip tablet olarak dikkat çekiyor.

TASARIM, SES VE KAMERA

6,1 mm kalınlık ve 515 g ağırlık ile HUAWEI MatePad 11.5 (2025), segmentinin en taşınabilir cihazlarından biri.

Metal tek parça gövdesi hem sağlam hem de premium bir his veriyor. Violet ve Space Gray renk seçenekleri ise genç kullanıcıların ilgisini çekecek türden.

Ses konusunda HUAWEI, dört hoparlörlü SmartPA sistemi ve Histen 9.0 desteğiyle gerçekten sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Rakiplerine kıyasla bas ve vokal dengesi daha başarılı. Kamera tarafında ise 13 MP arka ve 8 MP ön kamera, dersler ve online toplantılar için yeterli kaliteyi sunuyor.

SON SÖZLER…

Genel olarak baktığımızda HUAWEI MatePad 11.5 (2025), segmentinde dikkat çekici bir denge kuruyor.

HUAWEI, daha ulaşılabilir fiyatı, kutudan çıkan klavye ve kalem desteği, kâğıt dokulu ekranıyla göz konforunu artırması ve uzun pil ömrüyle rakiplerinden ayrılıyor.

Özellikle öğrenciler, genç profesyoneller ve e-kitap severler için HUAWEI MatePad 11.5 (2025), tam anlamıyla fiyat/performans şampiyonu olmaya aday.

*BU BİR İLANDIR.