Huawei Nova 13 serisi 12 Aralık'ta satışa çıkacak: İşte özellikleri

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Huawei, ekim ayında Çin'de tanıttığı Nova 13 serisini sonunda küresel pazarlara getiriyor.

Nova 13 ve Nova 13 Pro modelleri, 12 Aralık'ta Dubai'de düzenlenecek bir etkinlikle uluslararası lansmanını gerçekleştirecek.

HUAWEI MATE X6 DA TANITILACAK

Huawei, aynı etkinlikte katlanabilir telefon modeli Mate X6'yı da tanıtacak. Mate X6, kasım ayında Çin'de piyasaya sürülmüştü ve şimdi küresel pazara açılıyor.

NOVA 13 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Nova 13 serisi, orta sınıf telefonlar için güçlü özellikler sunuyor. Her iki model de Huawei'nin yeni Kirin 8000 yonga seti, 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçenekleriyle geliyor.

Nova 13, 6,7 inç OLED ekran ve 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahipken, Nova 13 Pro 6,76 inç OLED ekran ve 1224 x 2776 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki model de 120 Hz yenileme hızına sahip.

Nova 13, 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla gelirken, Nova 13 Pro 50 MP ana, 12 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Ön kamera tarafında ise Nova 13, 60 MP ultra geniş kameraya sahipken, Nova 13 Pro 60 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto kameradan oluşan çift ön kamerayla geliyor.

UYDU ARAMASI VE 100W HIZLI ŞARJ

Nova 13 serisi, uydu araması ve mesajlaşma özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, her iki model de 100W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip.

Nova 13 serisi, HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu da, Android uygulamalarının yüklenebileceği anlamına geliyor.

FİYAT

Nova 13, Çin'de 380 dolardan, Nova 13 Pro ise 520 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Uluslararası fiyatların daha yüksek olması bekleniyor.