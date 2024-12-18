Huawei Pura 80, farklı ekran ve kameralarla geliyor

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Huawei'nin 2024'ün başlarında tanıttığı fotoğraf odaklı amiral gemisi telefonu Pura 70'in halefi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Huawei Pura 80 olarak adlandırılması beklenen yeni telefon, farklı ekran seçenekleri ve gelişmiş kamera özellikleriyle ön plana çıkacak.

İKİ FARKLI EKRAN SEÇENEĞİ

Pura 80'in iki farklı ekran seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Temel modelde 6.6 inç düz ekran kullanılırken, Pro veya Ultra gibi daha üst düzey modellerde 6.8 inç kavisli ekran olacak. Bu, kullanıcılara farklı tercihlerine uygun seçenekler sunacak.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Pura 80 serisi, görüntüleme teknolojisinde de önemli geliştirmeler vadediyor. Yükseltilmiş bir periskop telefoto lens, daha keskin zoom ve zorlu ışık koşullarında daha iyi performans sunacak.

Ayrıca, OmniVision OV50X sensörü sayesinde daha doğru ışık ve renk temsili sağlanacak.

PURA 70'TEN FARKLARI

Pura 80, Pura 70'e göre birkaç önemli farklılık sunacak:

Farklı ekran seçenekleri: Pura 70'te tüm modeller kavisli ekrana sahipken, Pura 80'de düz ekran seçeneği de olacak.

Gelişmiş telefoto lens: Pura 80'deki telefoto lens, Pura 70'tekinden daha gelişmiş olacak.

Yeni sensör: Pura 80'de OmniVision OV50X sensörü kullanılacak.

HUAWEI PURA 80 NE ZAMAN ÇIKACAK

Huawei Pura 80'in 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kesin tarih henüz belli değil, ancak Pura 70'in Nisan 2024'te piyasaya sürülmesi göz önüne alındığında, Pura 80'in de Nisan 2025 civarında tanıtılması muhtemel.