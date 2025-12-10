Hubble, cüce galakside nadir bulunan Wolf-Rayet yıldızlarını görüntüledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gök bilimciler, Büyük Ayı takımyıldızında yer alan ve Dünya'ya yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Markarian 178 isimli cüce galaksinin yeni bir görüntüsünü yayınladı.

Sadece 5 bin 700 ışık yılı çapındaki bu minik galaksi, bünyesinde barındırdığı nadir yıldız popülasyonuyla dikkat çekiyor.

NADİR WOLF-RAYET YILDIZLARI

Galaksinin merkezindeki masmavi parıltı genç ve sıcak yıldızlardan kaynaklanırken, kenar kısımlardaki kırmızımsı bölgeler Wolf-Rayet yıldızlarının varlığına işaret ediyor.

Süpernova patlamasından önceki son evrede olan ve kısa ömürleriyle bilinen bu dev yıldızlar, çevrelerindeki hidrojen ve oksijeni iyonlaştırarak Hubble'ın filtrelerine yakalandı.

KOZMİK ÇARPIŞMANIN İZLERİ

Markarian 178'deki bu yoğun yıldız oluşumunun, geçmişte daha küçük bir uydu galaksiyle yaşanan çarpışma sonucu tetiklendiği düşünülüyor.

Büyük İkili Teleskop verileriyle desteklenen bu teori, çarpışma sırasında gaz bulutlarının sıkışarak galaksiyi adeta bir yıldız fabrikasına dönüştürdüğünü gösteriyor.