HÜRJET, rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin geliştirdiği yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in başmühendisi, “Performansı iyi görünüyor. Diğer rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak. Şu an bile onu datalardan görüyoruz” dedi.

DHA

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 25 Nisan'da ilk uçuşunu yaptı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, 26 dakika havada kalarak uçuşunu emniyetli bir şekilde tamamladı.

Dünkü 'İstikbalin Yüzyılı’ tanıtım programında sergilenen HÜRJET'in 2025 yılında teslim edileceği konuşulurken, taarruz uçağını başmühendis Nuri Arda Güngör anlattı.

"1 sene öndeyiz"

5 yıldır HÜRJET projesinde çalıştığını, öncesinde de HÜRKUŞ projesinde görev aldığını dile getiren Güngör, benzer uçakların minimum 6 senede uçurulduğunu söyledi.

Güngör, şöyle devam etti:

Bunların çoğu da bizim birebir rakibimiz değil. Güney Kore'nin KAI T-50 uçağında mühendisler Lockheed Martin'den ciddi destek aldı. İtalyanların Alenia Aermacchi M-346'sı aslında Rusların Yakovlev Yak-130'unun tasarımını alarak ortaya çıkarılan bir uçak. HÜRJET gibi özgün, kendi bileğinin hakkıyla ve bu kadar görünen, görünmeyen ambargoya rağmen bu işi yapabilmek bizim için gurur. İstatistiki olarak baktığımızda da proje başlangıç ve uçuş tarihleri açısından 1 sene öndeyiz.

"Biz HÜRJET'le ömrümüzü geçirmek istemiyoruz"

Projeyi hızlı şekilde hayata geçirmek istediklerini kaydeden Güngör, şunları söyledi:

Bir kere bu uçak, hava kuvvetlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bir uçaktı. HÜRJET bizim için bir basamak. Biz HÜRJET'le ömrümüzü geçirmek istemiyoruz. HÜRJET'i ürün olarak vererek; 100 tane uçağın hava kuvvetleri filosunda olmasını, ‘Türk Yıldızları’ olarak üstümüzden geçmesini ve sonrasında uçak gemisine uyumlu varyantlarının geliştirilmesi için çalışmak istiyoruz ki zaten bunu da paralelde çalışıyoruz. Biz, süreç içerisinde sözleşmesini imzalamamıza rağmen alamadığımız, yavaşlatılan, geç verilen alt sistemler ile karşı karşıya kaldık. Ama ekosistemimiz o kadar büyümeye başladı ki, çok hızlı bir şekilde alternatiflerini üretebildik. Biz, yabancı bir firmadan alamadığımızı gördüğümüz an, hemen yerli bir firma bularak plan oluşturduk. Bu firmalar, yabancı firmaların bize hazır dediği ama yıllar sonra vereceği üründen daha hızlı bir şekilde teslimat gerçekleştirdi. Bu sebepler de bizi kırbaçladı.

"Bunların tasarımını ve yazılımını biz yaptık"

HÜRJET'i eş değer olduğu uçaklarla kıyaslayan Güngör, “Bizim onlardan 10 sene, 20 sene sonra bu tür uçakları yapıyor olmamız, geride kalmış olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz, 'Yeni teknolojileri burada kullanabiliriz' dedik. Bu uçakta, F-35 ve KAAN'da kullanılacak çok geniş bir ekran ve kokpit var. Bunların tasarımını ve yazılımını da biz yaptık. Hava Kuvvetlerimizin istediği tasarımı biz buraya çok rahat ekleyebildik.” dedi.

"Diğer rakiplerinin katbekat üstüne çıkacak"

HÜRJET'in bir eğitim uçağı olmasına rağmen tamamen dijital bir uçak olduğunu ifade eden Güngör, şöyle konuştu: