HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri belli oldu

Geçtiğimiz yıl Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.
Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.
Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor. Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.
HYPEROS 2.0 İLE NELER GELECEK
Birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle gelen bu güncelleme, kullanıcılarına daha akıcı ve verimli bir deneyim vadediyor.
Gelişmiş yapay zeka özellikleri, akıcı animasyonlar ve iyileştirilmiş çoklu görev yönetimi ile dikkat çeken HyperOS 2.0, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına sunulacak.
HYPEROS 2.0 ALACAK TELEFONLAR
Yeni güncelleme, ilk olarak Android 14 tabanlı kullanıma sunulacak. Güncellemeyi alacak ilk telefonlar şu şekilde:
Xiaomi 11 Serisi
Redmi 12 Serisi
Redmi Note 12 Serisi
Xiaomi Lite Serisi
POCO C5 Serisi
Xiaomi POCO M5 Serisi
POCO X5 Serisi
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