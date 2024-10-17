HyperOS 2.0 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri belli oldu

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Geçtiğimiz yıl Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söylüyor. Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS güncellemesi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.

HYPEROS 2.0 İLE NELER GELECEK

Birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle gelen bu güncelleme, kullanıcılarına daha akıcı ve verimli bir deneyim vadediyor.

Gelişmiş yapay zeka özellikleri, akıcı animasyonlar ve iyileştirilmiş çoklu görev yönetimi ile dikkat çeken HyperOS 2.0, birçok Xiaomi, Redmi ve POCO cihazına sunulacak.

HYPEROS 2.0 ALACAK TELEFONLAR

Yeni güncelleme, ilk olarak Android 14 tabanlı kullanıma sunulacak. Güncellemeyi alacak ilk telefonlar şu şekilde:

Xiaomi 11 Serisi

Redmi 12 Serisi

Redmi Note 12 Serisi

Xiaomi Lite Serisi

POCO C5 Serisi

Xiaomi POCO M5 Serisi

POCO X5 Serisi