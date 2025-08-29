HyperOS 3 ile Xiaomi telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, merakla beklenen yeni arayüzü HyperOS 3'ü düzenlediği bir etkinlikle resmi olarak tanıttı.

Yeni sürüm; yapay zekâ odaklı özellikler, görsel iyileştirmeler ve cihazlar arası entegrasyon konularında önemli yenilikler getiriyor.

YEPYENİ YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

HyperOS 3, "Super XiaoAi Asistan" ile artık ekrandaki içeriği analiz ederek buna göre yanıtlar verebiliyor.

Ayrıca, Google'ın Circle to Search özelliğine benzer şekilde, ekrandaki içeriği daire içine alarak anında arama veya çeviri yapma imkanı sunuyor.

XİAOMI SUPER ISLAND TANITILDI

Görsel taraftaki en büyük yenilik ise birden fazla canlı etkinliği ve bildirimi takip etmek için geliştirilen "Xiaomi Super Island" adlı yeni dinamik merkez oldu.

Bu özelliğin 70'ten fazla entegre hizmeti desteklediği belirtiliyor.

HyperOS 3 ile Xiaomi telefon kullanıcıları artık Mac'lerinde mobil uygulama pencereleri açabiliyor ve iPhone'lar ile sorunsuz bir şekilde dosya paylaşabiliyor.

Kapalıyken bile kayıp cihazları bulma gibi yeni güvenlik özelliklerinin yanı sıra, uygulama başlatma hızında yüzde 21'lik bir artış gibi performans iyileştirmeleri de sunuluyor.