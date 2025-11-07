HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak Xiaomi modelleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi kullanıcıları, Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümünün ardından gözünü HyperOS 3.1'e çevirmişti.

Beta süreci devam eden bu güncelleme yakında gelse de, birçok popüler cihaz bu yenilikten mahrum kalacak.

20'DEN FAZLA CİHAZ KAPSAM DIŞI

HyperOS 3.1 almayacak modeller arasında Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra ve 12T Pro gibi amiral gemisi cihazlar yer alıyor.

Ayrıca Redmi K60 serisi, Poco F5 ve Poco F5 Pro gibi performans odaklı telefonlar da liste dışı kaldı.

Listenin tamamı Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi Note 12 Turbo ve Poco X6 Neo gibi farklı segmentlerden 20'den fazla cihazı içeriyor.

GÜNCELLEME NEDEN GELMİYOR?

Bu cihazların güncellemeyi alamamasının temel nedeni, HyperOS 3.1 sürümünün yalnızca Android 16 güncellemesini alan cihazlara sunulacak olması.

Listede yer alan modeller, HyperOS 3 arayüzünün Android 15 versiyonunu kullandığı için bu büyük güncellemeyi pas geçecek.

GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 Neo