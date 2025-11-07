HyperOS 3.1 güncellemesi almayacak Xiaomi modelleri belli oldu

- Xiaomi'nin HyperOS 3.1 güncellemesi, Android 16 tabanlı olduğu için 20'den fazla cihaz tarafından desteklenmeyecek.
- Xiaomi 12 ve Poco F5 gibi popüler modeller, Android 15 kullanmaları nedeniyle bu güncellemeyi alamayacak.
- Bu listede Xiaomi 12 Pro, Redmi K60 serisi ve Poco X6 Neo gibi cihazlar da yer alıyor.
Xiaomi kullanıcıları, Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümünün ardından gözünü HyperOS 3.1'e çevirmişti.
Beta süreci devam eden bu güncelleme yakında gelse de, birçok popüler cihaz bu yenilikten mahrum kalacak.
20'DEN FAZLA CİHAZ KAPSAM DIŞI
HyperOS 3.1 almayacak modeller arasında Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra ve 12T Pro gibi amiral gemisi cihazlar yer alıyor.
Ayrıca Redmi K60 serisi, Poco F5 ve Poco F5 Pro gibi performans odaklı telefonlar da liste dışı kaldı.
Listenin tamamı Xiaomi Pad 6 Max 14, Redmi Note 12 Turbo ve Poco X6 Neo gibi farklı segmentlerden 20'den fazla cihazı içeriyor.
GÜNCELLEME NEDEN GELMİYOR?
Bu cihazların güncellemeyi alamamasının temel nedeni, HyperOS 3.1 sürümünün yalnızca Android 16 güncellemesini alan cihazlara sunulacak olması.
Listede yer alan modeller, HyperOS 3 arayüzünün Android 15 versiyonunu kullandığı için bu büyük güncellemeyi pas geçecek.
GÜNCELLEME ALMAYACAK TÜM MODELLER
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Pad 6 Max 14
Redmi 13C
Redmi K50 Ultra
Redmi K60
Redmi K60 Pro
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13R Pro
Poco F5 5G
Poco F5 Pro
Poco M6 Pro
Poco X6 Neo