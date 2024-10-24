IBM'nin geliri üçüncü çeyrekte 15 milyar dolara çıktı

AA & Ensonhaber

IBM, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal verilerini paylaştı. Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 15 milyar dolara yükseldi. IBM, geçen yılın aynı döneminde 14,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ZARAR AÇIKLADI

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar dolar net kâr açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 330 milyon dolar net zarar bildirdi.

IBM'in Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, şirketin bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekada büyük bir ivme görmeye devam ettiklerini belirterek, şirketin yapay zeka iş portföyünün bir önceki çeyreğe göre 1 milyar doların üzerinde arttığını ve 3 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Krishna, "2024'ün son çeyreğine girerken, dördüncü çeyrek sabit döviz gelir büyümesinin üçüncü çeyrekle tutarlı olmasını ve yazılımdaki gücün sürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.