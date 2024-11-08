İçerik üreticileri için geliştirildi: Karşınızda Nikon Z50 II

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Nikon Z50 II, özellikle sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri için tasarlanmış bir aynasız fotoğraf makinesi.

Kameranın en dikkat çekici özelliği, "Picture Control" adı verilen özel bir düğme. Bu düğme sayesinde kullanıcılar, Denim, Toy Camera ve Carbon gibi 31 farklı film simülasyonu arasından seçim yapabiliyor ve sosyal medya paylaşımları için hazır, etkileyici görünümler elde edebiliyor.

FUJIFILM VE PANASONIC'TEN İLHAM ALDI

Z50 II, Fujifilm ve Panasonic gibi rakiplerinden ilham alan özelliklere de sahip. Nikon Imaging Cloud üzerinden "Görüntüleme Tarifleri" indirilebiliyor ve renk, parlaklık, renk tonu gibi ayarlar özelleştirilebiliyor.

Ayrıca, Panasonic S9'da bulunan Ürün İnceleme Modu da Z50 II'ye eklendi. Bu mod sayesinde, kullanıcılar bir ürünü kameraya doğru tuttuklarında otomatik olarak netleme yapılabiliyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Z50 II, performans konusunda da iddialı. Elektronik modda 30 fps'ye (sadece JPEG) kadar, mekanik deklanşörle ise 11 fps'ye (RAW/JPEG) kadar seri çekim yapabiliyor.

Gelişmiş otomatik odaklama sistemi, hayvanlar, kuşlar ve araçlar için yapay zeka destekli modlar ve 3D izleme özelliği sunuyor.

GELİŞMİŞ VİDEO ÖZELLİKLERİ

Z50 II, video özellikleriyle de öne çıkıyor. 4K 30p (kırpmasız) ve 4K 60p (1,5x kırpma) video kaydı yapabilen kamera, 10 bit N-Log çekim özelliğiyle de profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Z50 II'nin bazı eksikleri de bulunuyor. 20,9 megapiksel çözünürlük, bu fiyat aralığındaki diğer kameralara göre düşük kalıyor.

Ayrıca gövde içi sabitleme özelliği de bulunmuyor. Tasarım olarak da Z50 II, pek heyecan verici değil.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Nikon Z50 II, şu anda 907 dolara (sadece gövde) veya 16-50mm kit lensle birlikte 1.050 dolara ön siparişe açıldı.