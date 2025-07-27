IDEF 2025'te toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşıldı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi.

IDEF 2025, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, IDEF 2025'in Türk savunma sanayisinin mühendislik gücünü, ihracat vizyonunu ve stratejik iradesini dünya sahnesine taşıdığını ifade etti.

IDEF 2025'te 1491 katılımcı firma, 103 ülke temsiliyeti, 231 resmi heyet ziyareti olduğunu aktaran Görgün, fuara 120 binden fazla ziyaretçinin katıldığını ifade etti.

1100'DEN FAZLA İLK KEZ SERGİLENEN ÜRÜN, 270 İMZA TÖRENİ

Görgün, 26 yeni savunma sanayisi ürünü tanıtımının yapıldığı fuarda, 1100'den fazla ürünün ilk kez sergilendiğini kaydetti.

Fuarda 270 imza töreninin gerçekleştirildiğini belirten Görgün, 9 milyar dolarlık toplam sözleşme hacmine ulaşıldığını ve anlaşmaların yüzde 65'inin ihracat odaklı olduğunu paylaştı.

Görgün, bu rakamların yalnızca bir fuar bilançosu değil, yerli üretim kararlılığının ve stratejik savunma mimarisinin küresel yansıması olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu: