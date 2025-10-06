İki Samsung modeline daha One UI 8.0 güncellemesi geldi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini yeni modellere yaymayı sürdürüyor.

Daha önce amiral gemisi modellere sunulan güncelleme, şimdi iki yeni orta segment cihaza daha ulaşmaya başladı.

GALAXY A35 VE M16 İÇİN GÜNCELLEME BAŞLADI

Gelen bilgilere göre, 2024 yılında tanıtılan Galaxy A35 ve Galaxy M16 modelleri için One UI 8.0 kararlı güncellemesi Samsung'un sunucularında görünmeye başladı.

Güncelleme, ilk olarak Güney Kore'deki Galaxy M16 kullanıcılarına ulaştı.

Samsung henüz küresel pazar için resmi bir açıklama yapmamış olsa da sürümün hazır olması çok yakında diğer ülkelerde de sunulacağı anlamına geliyor.

ONE UI 8.0 İLE GELEN YENİLİKLER

Kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

Yeni One UI 8.0 güncellemesi, daha optimize edilmiş animasyonlara sahip yeni bir arayüz, yapay zeka destekli cihaz içi deneyimler, güncellenmiş Knox Vault güvenlik altyapısı ve daha esnek bir DeX arayüzü gibi birçok yenilik getiriyor.