İkinci el telefon tuzaklarına dikkat: Satıcılar bu detayları gizliyor

Yüksek fiyatlar nedeniyle pek çok kişi ikinci el ya da kullanılmış akıllı telefon almayı tercih ediyor.

Ancak bu avantajlı görünen alışveriş bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, avantajları kadar dikkat edilmesi gereken çok sayıda noktayı da vurguluyor.

İşte bilinçli bir seçim için öne çıkan detaylar:

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTALAR