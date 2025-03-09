İngilizler araştırdı: Sosyal medyada gezinmek vücudumuzu nasıl etkiliyor

Haber Merkezi

Sosyal medya, günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, İngiltere'deki ortalama bir yetişkinin günde yaklaşık iki saatini, gençlerin ise beş saate kadarını sosyal medyada geçirdiği düşünüldüğünde, bu platformların vücudumuz üzerindeki etkileri merak konusu oluyor.

Yapılan son araştırmalar, sosyal medyada gezinmenin vücudumuz üzerinde benzersiz etkileri olduğunu ve adeta bir bağımlılık gibi davrandığını gösteriyor. Sosyal medya vücut etkileri, kullanıcıların sağlığı üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir.

SOSYAL MEDYA VE FİZYOLOJİK TEPKİLER

Araştırmacılar, 54 genç yetişkini 15 dakika boyunca Instagram'da gezinirken gözlemledi. Katılımcıların göğüslerine ve parmaklarına bağlanan elektrotlar, kalp atış hızlarını ve terleme düzeylerini ölçtü.

Sonuçlar, Instagram'da gezinmenin kalp atış hızını yavaşlatırken terleme tepkilerini artırdığını gösterdi.

Bu durum, kişinin dikkatini son derece önemli veya duygusal bir uyarana yoğunlaştırdığını gösteriyor. Sosyal medya fizyolojik tepkiler, kullanıcıların farkında olmadığı birçok etkiyi içeriyor.

SOSYAL MEDYADAN AYRILMAK VE STRES

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, katılımcıların Instagram'dan ayrılmak zorunda kaldıklarında yaşadıkları tepkiler oldu.

Katılımcılar, sosyal medyadan ayrıldıklarında stres ve kaygı yaşadıklarını, hatta sosyal medya isteği duyduklarını bildirdi.

Bu durum, sosyal medyanın yoksunluk belirtilerine benzer bir tepki oluşturduğunu gösteriyor. Sosyal medya ayrılık stresi, kullanıcıların platforma olan bağımlılığını ortaya koyuyor.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI TARTIŞMASI

Araştırmacılar, sosyal medya bağımlılığı kavramının tartışmalı olduğunu ve henüz bir akıl sağlığı bozukluğu olarak tanınmadığını belirtiyor.

Ancak, sosyal medya kullanımının kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebileceği, iş veya okul sonuçlarını etkileyebileceği ve partnerleriyle çatışmaya yol açabileceği vurgulanıyor.

Araştırmaya katılanların tümü, sosyal medyadan ayrıldıklarında heyecan ve stres belirtileri gösterdi. Sosyal medya bağımlılık belirtileri, kullanıcıların platforma olan bağlılığını gösteriyor.

Araştırmacılar, sosyal medyanın çok güçlü ödüller sunduğunu ve bazı özelliklerinin bağımlılık yaratabileceğini belirtiyor.

Ancak, sosyal medyanın uyuşturucuların aksine temel insan ihtiyaçlarına hitap ettiği vurgulanıyor.

İnsanlar, ait olma, beğenilme ve sosyal bağ kurma gibi ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden karşılıyor.

Bu nedenle, sosyal medya bağımlılığı kavramının dikkatli kullanılması gerektiği, normal davranışın patolojik hale gelmesi ve damgalanmaya yol açabileceği uyarısı yapılıyor.