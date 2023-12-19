İnsan beynine kafa tutacak: Dünyanın ilk beyin ölçekli süper bilgisayarı ile tanışın Western Sydney Üniversitesi, Nisan 2024'e kadar yeni bir süper bilgisayarı aktif etmeye hazırlanıyor. Söz konusu sistem, dünyanın insan beyni ölçekli ilk süper bilgisayarı olacak.

Özel İçerik

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorun ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar geliştirildi.

Süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

Dünyada bir ilk

İnsan beyni yalnızca 20 watt'lık bir güç kullanarak bir exaflop'un e şdeğerini, yani saniyede milyarlarca matematik işlemini gerçekleştirebilir.

Şimdi Avustralya'daki araştırmacılar, bu ölçekte ağları simüle edebilecek dünyanın ilk süper bilgisayarını inşa ediyorlar.

DeepSouth olarak bilinen süper bilgisayar, Western Sydney Üniversitesi tarafından geliştiriliyor.

İnsan beynine rakip olacak

Gelecek yıl çevrimiçi hale geldiğinde, saniyede 228 trilyon sinaptik işlem yapma kapasitesine sahip olacak, bu da insan beynindeki tahmini işlem hızına rakip olacak.

Söz konusu sistem, beynin bu kadar küçük bir gücü devasa miktardaki bilgiyi işlemek için nasıl kullanabileceğini anlamamıza yardımcı olacak.

Araştırmacılar, bunu çözebilirlerse, bir gün bizimkinden çok daha güçlü bir cyborg beyni geliştirebilirler. Bu çalışma beynimizin nasıl çalıştığına dair anlayışımızda da devrim yaratabilir.

Western Sydney Üniversitesi'nin Uluslararası Nöromorfik Sistemler Merkezi'nin yöneticisi André van Schaik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Grafik İşlem Birimleri ve çok çekirdekli Merkezi İşlem Birimleri kullanarak, standart bilgisayarlardaki artan sinir ağlarını simüle etmek çok yavaştır ve yoğun güç gerektirir



Beynin nöronları kullanarak nasıl işlem yaptığına dair anlayışımızdaki ilerleme, beyin benzeri ağları geniş ölçekte simüle edemememiz nedeniyle sekteye uğruyor. Ancak yeni sistemimiz bunu değiştirecek.

DeepSouth, insan beynine rakip olacak bir makine yaratmayı amaçlayan birçok araştırma projesinden yalnızca biri.

Diğer araştırmacılar, gerçek beyin hücreleri tarafından desteklenen "biyolojik bilgisayarlar" oluşturarak aynı sorunu çözmeye çalışıyorlar.