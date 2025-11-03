İnsan gibi seslendiren 5 ücretsiz yapay zeka

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka, sesiyle de işimize yarıyor.

Metinleri profesyonel seslendirmeye veya dublaja dönüştürmek artık çok daha kolay.

Yapay zeka destekli TTS (text-to-speech) araçları, gerçekçi sesler ve farklı ton seçenekleriyle içerik üreticilerinin işini hızlandırıyor.

Peki; seslendirme ve dublaj için hangi yapay zeka kullanılır?

İşte ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en popüler 5 uygulama ve kullanım yöntemi...

1. Google Text-to-Speech / Google Cloud TTS

Çok sayıda dil ve aksan seçeneği sunar, sesler oldukça gerçekçidir. Podcast, video veya uygulama içi seslendirmeler için uygundur.

Ücretsiz kullanımda aylık yaklaşık 1 milyon karakterle sınırlıdır.

Web tarayıcısı üzerinden veya API entegrasyonu ile kullanılabilir.

Link: cloud.google.com/text-to-speech

2. Microsoft Azure Cognitive Services TTS

İnsan sesine çok yakın seslendirme, farklı ton ve hız ayarları ile esnek kullanım sunar. Eğitim içerikleri, tanıtım videoları veya dublaj projeleri için uygundur.

Ücretsiz deneme hesabında ayda 5 milyon karaktere kadar kullanım hakkı vardır.

Web demo veya API üzerinden erişilebilir.

Link: azure.microsoft.com

3. ElevenLabs

Çok doğal ve etkileyici sesler üretir, karakter oluşturma ve demo seslendirme özellikleri vardır. İçerik üreticiler ve dublaj projeleri için idealdir.

Ücretsiz planda sınırlı süre/dakika hakkı sunulmaktadır.

Tamamen web tabanlıdır, ek yazılım gerektirmez.

Link: elevenlabs.io

4. TTSMP3

Hızlı ve pratik kullanım sunar, farklı dillerde ve seslerde çıktı alabilirsiniz. Üretilen sesleri MP3 formatında indirebilirsiniz.

Günlük 3.000 karakter ile sınırlı ücretsiz kullanım.

Web tabanlıdır, ekstra kurulum gerektirmez.

Link: ttsmp3.com

5. NaturalReader Free

Metinleri okuyabilir, MP3 olarak kaydedebilir ve farklı sesler sunar. Eğitim veya sunum içerikleri için uygundur.

Ücretsiz sürümde bazı gelişmiş sesler ve özellikler bulunmaz.

Hem web üzerinden hem de masaüstü uygulama olarak kullanılabilir.

Link: naturalreaders.com