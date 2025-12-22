YouTube'dan yapay zeka operasyonu: Milyonlarca abonesi olan kanallar kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google bünyesindeki video platformu YouTube, yapay zeka destekli sahte içeriklere karşı önemli bir adım atarak Screen Culture ve KH Studio kanallarını kapattı.

Toplamda 2 milyondan fazla aboneye ve bir milyarı aşkın izlenme sayısına sahip olan bu kanalların yayın hakları feshedildi.

NEDENİ YANILTICI İÇERİK

YouTube, daha önce reklam gelirlerini askıya aldığı bu kanalların video başlıklarındaki "hayran yapımı" veya "konsept" gibi uyarıları kaldırarak eski yöntemlerine geri döndüğünü tespit etti.

Platformun spam ve yanıltıcı meta veri politikalarını açıkça ihlal eden bu davranış, hesapların tamamen kapatılmasına neden oldu.

ALGORİTMAYI KANDIRAN YÖNTEMLER

Yapılan incelemeler, kanalların resmi film görüntülerini yapay zeka ile oluşturulan görsellerle birleştirerek inandırıcı sahte fragmanlar hazırladığını ortaya koydu.

Örneğin Screen Culture kanalının, henüz çıkmamış filmler için onlarca farklı versiyon üreterek arama sonuçlarında resmi fragmanların bile önüne geçtiği belirlendi.

Bazı film stüdyoları daha önce bu videolardan elde edilen reklam gelirlerini talep etme yoluna gitmiş olsa da Disney'in son hamlesi süreci değiştirdi.

Disney'in Google'a gönderdiği ve yapay zeka modellerinin telif haklarını büyük ölçekte ihlal ettiğini belirten ihtarname, platformun bu tür içeriklere karşı tavrını sertleştirmesinde etkili oldu.