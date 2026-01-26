Samsung Galaxy S26 ile 128 GB depolama tarih oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında ortaya çıkan son bilgiler, şirketin depolama stratejisinde köklü bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Finlandiya merkezli bir perakendecinin verilerine göre, Avrupa pazarında satışa sunulacak giriş seviyesi modellerde artık 128 GB depolama seçeneği bulunmayacak.

GALAXY S26 VE S26+ MODEL SEÇENEKLERİ

Sızdırılan listeye göre Galaxy S26 ve S26+ modelleri; Siyah, Beyaz, Kobalt Moru ve Gökyüzü Mavisi olmak üzere dört ana renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

Her iki cihaz da Avrupa'da sadece 256 GB ve 512 GB depolama kapasiteleriyle raflardaki yerini alacak.

GALAXY S26 ULTRA 1 TB KAPASİTEYLE GELİYOR

Serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra, diğer modellerle aynı renk paletini paylaşmasına rağmen 1 TB depolama alanı sunan tek versiyon olarak dikkat çekiyor.

Sızıntılarda RAM kapasiteleri belirtilmediği için Avrupalı kullanıcıların 16 GB RAM seçeneğine sahip olup olamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Perakendeci listesinde Galaxy S26 ve S26 Ultra için özel Kurumsal Sürümler (Enterprise Edition) görünse de bu cihazlar, yalnızca siyah renk ve 256 GB depolama ile sınırlı tutuluyor.

Evan Blass tarafından daha önce sızdırılan bazı ek renk seçeneklerinin listede olmaması, bu renklerin sadece Samsung'un çevrimiçi mağazasında satılabileceğine işaret ediyor.