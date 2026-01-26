Bakır tarih oluyor: Isıyı 3 kat daha iyi ileten metal keşfedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kalofirniya Üniversitesi UCLA Samueli Mühendislik Fakültesi araştırmacıları, metal iletkenliği konusunda yüz yılı aşkın süredir standart kabul edilen bakır ve gümüşü geride bırakan tarihi bir keşfe imza attı.

Bilim insanları, teta fazlı tantal nitrür olarak adlandırılan materyalin, şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek ısı iletkenliğine sahip metal olduğunu duyurdu.

BAKIRDAN ÜÇ KAT DAHA ETKİLİ

Araştırma ekibi, yeni malzemenin yaklaşık 1.100 watt/metre-kelvin termal iletkenlik değerine ulaştığını raporladı.

Bu oran, endüstri standardı olan ve yaklaşık 400 W/mK değerindeki bakırdan neredeyse üç kat daha yüksek bir performansa işaret ediyor.

ATOMİK YAPI SAYESİNDE MİNİMUM DİRENÇ GÖSTERİYOR

Yongjie Hu liderliğindeki ekip, malzemenin tantal ve azot atomlarını altıgen bir kafes düzeninde birleştiren özel yapısının, elektronlar ve fononlar arasındaki etkileşimi zayıflattığını tespit etti.

Bu benzersiz atomik yapı sayesinde termal enerji, malzeme içerisinde minimum dirençle ve rekor hızda hareket edebiliyor.

Yüksek güçlü işlemcilerin ve yapay zeka çiplerinin aşırı ısınma sorunlarıyla mücadele ettiği günümüzde, bu keşif teknolojik darboğazları aşmak için kritik bir çözüm sunuyor.

Mevcut bakır soğutma sistemlerinin sınırlarına ulaşması nedeniyle, yeni metalin daha kompakt ve verimli elektronik cihazların geliştirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.