İnsanları Mars'a götürecek Starship'in 10. test uçuşu 24 Ağustos'ta yapılacak

SpaceX, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in 10'uncu test uçuşu için hazırlıklara başladı.

Teksas'taki Starbase tesisinden yapılması planlanan fırlatmanın 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

GÖREVİN AMACI: AY VE MARS YOLCULUĞU

Tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan 121 metre yüksekliğindeki Starship, faaliyete geçtiğinde NASA'nın Artemis programında kilit bir rol oynayacak.

Program kapsamında, modifiye edilmiş bir Starship'in 2027'de Artemis III göreviyle insanları yeniden Ay yüzeyine indirmesi planlanıyor.

FIRLATMA ÖNCESİ ELON MUSK'TAN SUNUM

SpaceX CEO'su Elon Musk, 10'uncu uçuş öncesinde projenin gelecek planlarıyla ilgili bir güncelleme sunumu yapacağını duyurdu.

Bu sunumda roketin gelişim süreci ve gelecek hedefleri hakkında önemli bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Fırlatma, teknik sorunlar veya hava koşullarına bağlı olarak ertelenebilir. Görev, SpaceX'in X hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.