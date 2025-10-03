Instagram bizi gizlice dinliyor mu: Resmi açıklama geldi

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yıllardır gündemden düşmeyen "Instagram kullanıcıları gizlice dinliyor mu?" sorusuna net bir yanıt verdi. Mosseri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti.

"KONUŞMALAR KAYDEDİLMİYOR"

Mosseri, telefon mikrofonlarının reklamlarda kullanılmadığını, hedeflemenin aslında kullanıcıların çevrimiçi etkileşimleri ve reklam verenlerden gelen ziyaretçi verileri üzerinden yapıldığını açıkladı. Meta, daha önce de bu iddiaları defalarca reddetmişti.

Instagram Başkanı ayrıca, mikrofonun gerçekten sürekli açık olması durumunda ekranda bir uyarı ışığının yanacağını ve telefonun pilinin normalden çok daha hızlı tükeneceğini de hatırlattı.

GELECEKTE YAPAY ZEKA VERİLERİ DE KULLANILACAK

Peki konuştuğumuz şeyler neden reklam olarak karşımıza çıkıyor?

Mosseri, bu hissin nedenini "Bazen siz o reklamı, konuşmadan önce zaten görmüş olabilirsiniz ama fark etmemişsinizdir." diyerek açıkladı. Hızlıca kaydırılan reklamların bilinçaltını etkileyebileceğini belirtti.

Öte yandan şirket, aralık ayında yürürlüğe girecek yeni gizlilik politikasıyla birlikte, yapay zekâ ürünleri üzerinden toplanan kullanıcı verilerini de reklam hedefleme sürecine dahil edeceğini duyurdu.